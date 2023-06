Giulia De Lellis è stata avvistata ai provini del musical di Mare Fuori. L’ex fidanzata di Andrea Damante sta per lanciarsi in una nuova avventura? L’influencer non ha mai nascosto di avere un sogno: diventare attrice.

Il musical di Mare Fuori, come sappiamo da qualche tempo, sarà curato alla regia da Alessandro Siani. Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, sono già iniziati i provini e sembra che si sia presentata anche Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto che sogna di diventare attrice, ma un musical sembra davvero una scelta azzardata.

L’indiscrezione su Giulia De Lellis

Che ruolo potrebbe avere Giulia nel musical di Mare Fuori? Sul settimanale Chi si legge:

“Ai provini di Mare Fuori, il musical teatrale con la regia di Alessandro Siani, tra gli aspiranti attori si è presentata anche Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Nel musical ci sarà sicuramente Maria Esposito (Rosa Ricci in Mare Fuori)”.

Giulia De Lellis: il ruolo nel musical di Mare Fuori

Al momento, non sappiamo che ruolo potrebbe avere la De Lellis nel musical di Mare Fuori, ma di certo il canto non è una delle sue doti migliori. Inoltre, considerando che Maria Esposito è nel cast, Giulia non vestirà i panni di Rosa Ricci. Per ora, l’influencer non ha commentato la notizia.