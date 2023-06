Giulia De Lellis, tramite il suo profilo Instagram, ha parlato delle sensazioni che prova dopo essere stata dallo psicologo. L’influencer romana ha confessato che ci sono dei traumi che i seguaci non conoscono.

Da tempo, Giulia De Lellis va dallo psicologo e non l’ha mai nascosto ai fan. Nelle ultime ore si è aperta con loro, provando a spiegare le sensazioni che prova dopo aver fatto la seduta di terapia. Come sanno bene quanti hanno vissuto o vivono un percorso del genere, dopo l’incontro con il terapeuta si provano diverse emozioni, a volte piacevoli e altre no. Giulia si sente “destrutturata“.

La De Lellis ha dichiarato:

Giulia De Lellis ha anche spiegato perché va dallo psicologo. Ha dichiarato:

“Alcuni mi chiedono perché vado in analisi. Ci vado perché voglio vivere bene e star bene. Ci sono giorni sì e giorni no per tutti, ma non mi riferisco a quello. Ci sono stati dei traumi. Alcuni li conoscete e altri no. Vado in analisi per cercare quel benessere che ogni tanto perdo”.