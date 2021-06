Giulia De Lellis e Carlo alle Canarie: la passione è alle stelle

Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta stanno trascorrendo una vacanza insieme alle Canarie, all'insegna dell'amore e del relax.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta alle Canarie

Giulia De Lellis ha condiviso con i fan sui social alcuni scatti bollenti della sua vacanza alle Canarie insieme al fidanzato Carlo Gussali Beretta.

“Lui è qui”, ha scritto l’influencer, mostrandosi stretta in un appassionato abbraccioa al fidanzato difronte a un tramonto. “Il mio raggio di luce”, ha risposto lui social. Giulia De Lellis si trova alle Canarie per girare le ultime puntate di Love Island e Carlo Beretta l’ha raggiunta per trascorrere insieme alcuni momenti di relax. Tra i due la storia d’amore sembra procedere liscia come l’olio e tra dediche romantiche ed effusioni bollenti, sui social è una cascata di like.

Giulia De Lellis: l’amore per Carlo

Giulia De Lellis è uscita allo scoperto con l’erede della famiglia Beretta circa un anno fa, all’indomani del suo definitivo addio dal dj Andrea Damante, a cui ha dedicato il suo libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza. Lo stesso Dj veronese ha affermato di non aver affatto apprezzato che Giulia si fosse fidanzata con Carlo Beretta che, in precedenza, era stato suo amico.

“Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”, ha dichiarato Damante, a cui Giulia ha più tardi replicato: “Non avrei voluto innamorarmi di qualcuno che mi aveva presentato lui, ma è andata così. Al cuor non si comanda”. Oggi Andrea Damante si è fidanzato con l’attrice Elisa Visari.

Giulia De Lellis e Carlo: la storia d’amore

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è diventata rapidamente importante e durante le festività Natalizie i due si sono reciprocamente presentati alle loro famiglie. Giulia De Lellis ha confessato di essere più felice che mai insieme al fidanzato e in tanti si chiedono se prima o poi i due costruiranno insieme una famiglia o se convoleranno a nozze. Al momento sulla questione tutto tace.