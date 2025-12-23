L'influencer e compagna di Tony Effe ha spiegato perché non pubblica foto di sua figlia Priscilla.

Lo scorso ottobre Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori della piccola Priscilla. L’influencer romana ha riposto a una follower che le ha chiesto come mai lei e il rapper non mostrano foto della figlia sui social. Ecco cosa ha detto la De Lellis.

Giulia De Lellis torna a parlare della maternità: “Vi spiego perché non mostro mia figlia”

Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è nata lo scorso mese di ottobre per la gioia dei neo genitori. Sia l’influencer che il rapper hanno però deciso, come in realtà molti altri vip, di non mostrare foto della figlia sui social. Proprio su Instagram, una follower ha chiesto alla De Lellis il perché di questa decisione. Ecco cosa ha risposto l’influencer: “le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così.” Un fan poi le ha chiesto a chi assomiglia di più Priscilla, ecco la risposta di Giulia.

Giulia De Lellis: “Ecco a chi assomiglia Priscilla”

Dopo aver spiegato come mai sia lei che Tony Effe non pubblicano foto della figlia Priscilla sui social, Giulia De Lellis ha anche risposto a un follower che le ha chiesto a chi somiglia di più la bimba: “vorrei poter dire ‘è una mini me’, ma è più il papà. E, udite udite, ora vi sciocco: abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi!“, aggiungendo poi anche delle emoticon che ridono. In effetti, né lei né Tony hanno questi connotati.