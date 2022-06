Giulia Salemi e Sophie Codegoni si scambiano il costume: di che marca è il bikini?

Giulia Salemi e Sophie Codegoni, anche se hanno partecipato a due edizioni diverse del Grande Fratello Vip, sono grandi amiche. Le due hanno partecipato ad una serata a Forte dei Marmi e, durante il giorno, si sono concesse un po’ di mare.

Stupendo i fan, le influencer hanno sfoggiato lo stesso costume.

Giulia Salemi e Sophie Codegoni si scambiano il costume

Arrivate a Forte dei Marmi per partecipare al compleanno del fashion designer Matteo Evandro, Giulia Salemi e Sophie Codegoni sono apparse in grande sintonia. Le due hanno entrambe preso parte al Grande Fratello Vip, ma sono state in Casa in due edizioni diverse. Nonostante tutto, sono grandi amiche e lo hanno dimostrato anche scambiandosi il costume da bagno.

Di che marca è il costume da bagno?

Ovviamente, Giulia e Sophie non hanno indossato lo stesso costume per farsi immortalare insieme. Negli scatti che le ritraggono l’una accanto all’altra indossano due bikini diversi. Il modello che si sono scambiate, invece, lo hanno sfoggiato per fare fotografie in solitaria. La marca? Neanche a dirlo, quella della Salemi. Si tratta del brand GoldSand, prima collezione dell’influencer italo-persiana.

GoldSand è il marchio di Giulia Salemi

Oltre al costume uguale, sia Giulia che Sophie hanno sfoggiato altri bikini di GoldSand. Molto probabilmente, la Salemi ha approfittato della popolarità della Codegoni per sponsorizzare la sua prima linea di bikini.

I capi da mare avranno successo? Staremo a vedere.