Giulia Salemi nella tenera foto con il suocero e Ariadna: “Siamo una bella famiglia allargata”

Giulia Salemi ha pubblicato delle tenere immagini in compagnia del padre di Pierpaolo e della sua ex compagna Ariadna Romero

Dopo la partecipazione al Giffoni Film Festival, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno ora trascorrendo qualche giorno di relax con la famiglia di lui a Maratea, suo paese d’origine. Proprio in queste ore è così spuntato un video del tutto inedito e a tratti inaspettato.

In esso si vedono di fatto l’influencer italo-persiana e il neo concorrente di Tale e Quale in compagnia di persone davvero particolari.

Nel filmato in questione, pubblicato nelle IG Stories dell’ex gieffina, Giulia Salemi è insieme al “suocero” Bruno, ovvero il padre di Pierpaolo.

Ma con loro c’è anche Ariadna Romero, ex compagna del Pretelli nonché madre del loro piccolo Leonardo. Nella clip, le due ragazze baciano sulla guancia il signor Bruno per poi mandare un saluto all’ex Velino, in quel momento impegnato con la sua hit L’estate più calda.

Giulia Salemi felice e in armonia

Oltre alla loro storia personale, anche i rapporti famigliari sembrano dunque procedere a gonfie vele per i due ex gieffini. Le tensioni createsi con mamma e papà Petrelli appaiono dunque oggi un lontano ricordo. In una recente intervista, la stessa Giulia Salemi ha peraltro spiegato di avere un bellissimo rapporto con l’ex di Pierpaolo, inneggiando all’intelligenza per il bene del bambino.

“Siamo una bella famiglia allargata”, ha infine commentato la bella influencer, confermando così il bel periodo che si trova a vivere accanto all’ex inquilino della casa di Cinecittà.