Giuliano Ferrara ricoverato in condizioni gravissime: ha avuto un infarto

Giuliano Ferrara è attualmente ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un infarto: le sue condizioni sono gravissime.

Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni, si trova ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di unità coronarica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 27 gennaio dopo essere stato colpito da un infarto. La conferma, dopo le indiscrezioni di alcuni quotidiani locali, è arrivata direttamene dall’Asl Toscana Sud Est.

Giuliano Ferarra ricoverato

Il fondatore del Foglio, per anni volto televisivo Mediaset e ministro in uno dei governi Berlusconi, sarebbe in condizioni “gravi ma stabili” e la sua prognosi è riservata. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo abbia accusato un problema cardiovascolare mentre si trovava nella sua abitazione di Scansano, in Maremma. Trasportato d’urgenza in ospedale con un’ambulanza delle Misericordie, è stato sedato e non è chiaro se sia stato sottoposto o meno ad angioplastica né se l’intervento è necessario.

Giuliano Ferarra ricoverato: chi è

Giuliano Ferrara è un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano. Europarlamentare per il Partito Socialista Italiano (1989-1994) e poi Ministro per i rapporti con il Parlamento del primo Governo guidato dal leader di Forza Italia, (1994-1995), nel 1996 ha fondato il quotidiano Il Foglio e lo ha diretto fino al 2015, quando la carica è passata a Claudio Cerasa.