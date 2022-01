Giuseppe Delicati, pensione anticipata per il medico no vax diventato vaccinatore. Proseguono le indagini per falso ideologico e truffa.

Giuseppe Delicati, pensione anticipata per il medico no vax di Borgaro Torinese. Dopo le posizioni anti vaccino Covid, era passato al ruolo di vaccinatore e infine ha ottenuto il ritiro dalla professione.

Giuseppe Delicati in pensione anticipata al medico no vax

Il dottor Giuseppe Delicati, medico di famiglia, va in pensione con anticipo. Era stato cacciato dalla Asl di zona per le sue posizioni no vax e negazioniste sul Covid, ma anche per aver firmato esenzioni ai suoi pazienti per evitare che si vaccinassero.

Giuseppe Delicati, da medico no vax a pensionato

Dopo aver fatto domanda all’Enpam, ente di previdenza dei medici, e il vaglio della richiesta da parte di una commissione ad hoc, il medico ha ottenuto la pensione anticipata.

Sulla porta del suo studio medico, un cartello avverte: “Lo studio medico è chiuso. Si invitano i pazienti a scegliere un nuovo medico di famiglia per non perdere l’assistenza primaria del sistema sanitario nazionale”.

Pensione anticipata per Giuseppe Delicati: è ancora sotto indagine

L’Ordine dei medici di Macerata, a cui Giuseppe Delicati è iscritto, ha diffuso la notizia del ritiro dalla professione del medico di famiglia. Nel frattempo proseguono le indagini sul suo conto a Torino e Ivrea, su di lui pendono le accuse di falso ideologico e truffa.