Goffredo Cerza a spasso col bebè: braccato dai paparazzi

Non c'è tregua per i neo genitori Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, inseguiti dai paparazzi.

Sono giorni magici questi per Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, da poco diventati genitori del piccolo Cesare Augusto. Giorni però anche piuttosto stancanti, se si considera che i due si trovano a fronteggiare il ‘lavoro’ da genitori con una schiera di paparazzi attaccati alle costole.

La mission impossible del neo papà Goffredo Cerza: schivare i paparazzi

Non a caso proprio nelle scorse mattinate Cerza, che si trovava a passeggio in Piazzale Giulio Cesare, a Milano, insieme al neonato, è stato intercettato da un esercito di paparazzi intenti ad immortalare ogni istante del neo papà, che ha deciso di postare il fatto sui suoi social.

Quando si diventa dei ‘genitori famosi’, oltre a cambiare pannolini e a controllare la temperatura del latte, un altro impiego diventa schivare i fotografi a caccia di scoop.

Nonostante Goffredo Cerza non si sia pronunciato, né in positivo né in negativo, è chiaro come non sia stata una sorpresa troppo piacevole, quella che ha in qualche modo ‘ostacolato’ una delle prime passeggiate da papà con Cesare Augusto.

Con lui non c’era Aurora, probabilmente rimasta a casa a riposare. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker condivide con gioia attraverso i suoi social questi primi giorni da neo mamma: “La cosa che più mi emoziona è vedere Goffredo in versione papà“, aveva confidato ai suoi followers.