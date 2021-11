Gorizia, cucciolo di orso scappa su un albero ma non riesce più a scendere

Sono dovuti intervenire i pompieri per salvare un cucciolo di orso che a Gorizia è rimasto bloccato su un albero

Intervento eroico dei vigile del fuoco, che si sono trovati a dover salvare un cucciolo di orso che si era rifugiato su un albero per scappare dalle macchine e dai pedoni che lo spaventavano.

Gorizia, cucciolo di orso scappa su un albero

Il cucciolo stava camminando in strada a Gorizia, sul retro del Castello, al confine con la Slovenia. L’orso si sarebbe rifugiato su un albero in quanto, abituato alla natura, era tremendamente spaventato dalle macchine e dal traffico. Alcuni passanti hanno visto il cucciolo di orso nascosto in un primo momento dietro le fronde. Successivamente sono arrivati altri avvistamenti dell’orso in un parcheggio. Il cucciolo era estremamente spavento.

L’intervento dei vigili del fuoco per salvare il cucciolo di orso a Gorizia

I vigili del fuoco hanno avuto qualche difficoltà a soccorrere il cucciolo, in quanto abituati a salvare altri tipi di animali. Alla fine delle operazioni di salvataggio i vigili del fuoco hanno consegnato il cucciolo alla guardia forestale.

Gorizia: la mamma del cucciolo di orso potrebbe essere nei paragi

Non si vede spesso un orso, piccolo o grande che sia, camminare indisturbatamente in un centro urbano abitato e trafficato. Ciò che preoccupa la guardia forestale è la possibile presenza della madre del piccolo nei pressi della zona in cui è stato ritrovato.

Solitamente, i cuccioli, tendono a seguire la madre ovunque. Per tale ragione, a Gorizia, la possibilità di incontrare presto un altro orso resta alta.