Governo, conferenza stampa di Draghi oggi alle 18

Il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi: non ancora noto per il momento l'ordine del giorno.

Secondo quanto si apprende da fonti governative il Presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una conferenza stampa oggi alle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

Conferenza stampa di Draghi alle 18

A comunicare l’appuntamento è stata una sintetica nota di Palazzo Chigi in cui non viene precisato il motivo dell’intervento.

Sono diverse le ipotesi in circolazione sui contenuti della conferenza stampa. In primis le novità sul fronte AstraZeneca dopo che il Ministero della Salute, recepito il parere dell’Ema e degli scienziati, ha firmato la circolare per raccomandarlo agli over 60.

Il vaccino non resta comunque vietato per i più giovani ma soltanto consigliato per chi ha più di 60 anni.

Cosa che sta generando disorientamento, confusione e preoccupazione per chi è in attesa della seconda dose (in primis docenti e personale scolastico). Se così fosse potrebbe essere accompagnato dal ministro della Salute Roberto Speranza nonché dai rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico Silvio Brusaferro (Presidente ISS) e Franco Locatelli (Presidente CSS).

Draghi potrebbe inoltre fare il punto sulla situazione epidemiologica italiana spiegando come si sta muovendo il governo per programmare la ripartenza delle attività.

Anche se è un’ipotesi meno probabile dato che è ancora presto per fare valutazioni e bisognerà osservare i dati dei prossimi giorni. Gli stessi ministri competenti non sanno ancora dettare i tempi delle riaperture: Sileri si è limitato ad annunciare che non avverranno prima della fine di aprile.