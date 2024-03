Tutti abbiamo visto il tenerissimo bacio fra Alessio e Anita al Grande Fratello, complice l’intimità della suite e la vasca idromassaggio decorata con palloncini a cuore. Una bella atmosfera che ha permesso ai due di sciogliersi finalmente. Ora però, recuperata la lucidità, Anita ha parlato di Edoardo. cosa ha detto l’inquilina?

Il bacio fra Alessio e Anita al Grande Fratello

Tutti aspettavano il bacio fra Alessio e Anita del Grande Fratello. Questo è arrivato in suite, dove Alfonso li ha mandati per una notte.

Mentre facevano il bagno nella vasca idromassaggio, gli inquilini si sono baciati teneramente e nel frattempo erano abbracciati e in sottofondo c’era una canzone romantica.

Un’atmosfera dolce e intima e sebbene Alessio abbia confessato di essere stato leggermente pressato in questo senso, non rinnega nulla e neanche Anita.

Ci concentriamo proprio su di lei perché come tutti sappiamo, all’esterno c’era Edoardo che la aspettava. Lui sembrava molto innamorato di lei però i sentimenti di Anita non erano ben chiari e in effetti di fronte all’attrazione verso Alessio, ha riferito di volersi vivere a 360 gradi l’esperienza senza condizionamenti.

Le parole di Anita del Grande Fratello su Edoardo

Anita non ripiange il suo ex Edoardo perché ha capito che c’è di meglio. Queste le sue testuali parole tirando la somma della situazione attuale, dove è palesemente innamorata di Alessio Falsone.

Il bacio ha tolto ogni dubbio e proprio in merito al bacio, Anita ha detto che quando lo ha dato a Edoardo, entrato a San Valentino nella casa, non ha provato le stesse emozioni del bacio dato ad Alessio.

“Non ho mai pensato che ci fosse di meglio oltre Edoardo. Ora mi sono buttata e ho scoperto che con Alessio provo qualcosa mentre baciando Edoardo non è stato così. Non mi sento in colpa, penso di meritarmi la serenità. Non ci sono state emozioni quella sera con Edo, semplicemente mi mancava tanto. Fuori dalla casa chiariremo, farlo qui sarebbe imbarazzante e non è da lui”.