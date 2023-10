L’intervento nella casa più osservata d’Italia, quella del Grande Fratello, da parte del papà di Heidi Baci, ha fatto parlare molto. In primis Signorini che ha giudicato troppo pesanti le affermazioni dell’uomo ma c’è una persona che invece gli ha dato ragione.

L’entrata nella casa del Grande Fratello del padre di Heidi Baci

Da un po’ di tempo Heidi Baci ha stretto un rapporto molto particolare con Massimiliano Varrese. Entrambi sono concorrenti nella casa del Grande Fratello ma la loro sorta di love story, fatta di alti e bassi, sembra essersi conclusa e non con poche polemiche.

Nel corso dell’ultima puntata il padre della ragazza è entrato per dare supporto a sua figlia rimproverandola per le ultime vicende e informandola che sua madre non riesce a guardare la televisione per la piega che la relazione ha perso negli ultimi tempi. Addirittura l’uomo ha parlato di violenza e aggressività da parte dell’attore nei confronti di Heidi.

Lei, che fino a poco prima – come evidenziato da Signorini – sembrava voler andare avanti con tale rapporto, ha dato in quel frangente ragione al padre, tanto da approvar anche il suo consiglio di non confrontarsi un’ultima volta con Varrese.

Ex Vippona del Grande Fratello dalla parte del padre di Heidi Baci

Signorini è intervenuto chiarendo che mai Varrese ha fatto violenza sulla ragazza e in tanti hanno giudicato eccessiva la reazione del padre di quest’ultima, che addirittura è riuscito a farla uscire dalla casa del Grande Fratello poche ore dopo.

L’ex concorrente Elenoire Ferruzzi ne ha parlato in una recente intervista e la sua opinione è differente: “Il padre di questa ragazza ha fatto bene e io sono dalla sua parte. Ha evitato a Heidi di diventare la zimbella d’Italia e lei ha fatto bene ad uscire. Ha tutto il mio sostegno”.