Ciro Petrone è stato un protagonista di spicco nella prima parte del Grande Fratello, conquistando il cuore degli inquilini e del pubblico.

Grande Fratello: Ciro Petrone vorrebbe rientrare nella casa

Tuttavia, ha abbandonato il gioco a causa della nostalgia di casa e della fine della sua relazione con Federica Caputo, nonostante ciò, Petrone ora si dice pronto a fare il suo ritorno nella casa del Gf. Ha recentemente manifestato il desiderio di tornare solo come ospite per alcune settimane, sostenendo che la casa ha bisogno di essere “riaccesa”. La sua decisione di abbandonare il gioco era prevedibile per la nostalgia che nutriva per i suoi cari fuori dalla casa, con il rimorso che lo ha portato a proporre il suo ritorno.

Grande Fratello: Ciro Petrone potrà entrare come ospite?

Petrone ha anche condiviso opinioni sulla situazione di altri concorrenti, come Ginevra Lamborghini, squalificata e poi riammessa, e Beatrice Luzzi, che è tornata in casa dopo la morte del padre. La produzione del Grande Fratello deve ancora confermare se accetterà la sua richiesta di rientro nella competizione.