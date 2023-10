Manca poco all’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5. Come prima cosa si scoprirà quale dei concorrenti tra Giselda, Grecia, Marco e Valentina ha vinto al televoto.

I partecipanti inoltre sono stati separati, divisi tra il tugurio e la “casa più agiata”.

Proprio tra i primi troviamo Fiordaliso e Beatrice Luzzi, protagoniste di uno scambio divertente sugli uomini.

Fiordaliso: “Perché devo avere un compagno per forza? Poi magari mi tocca assisterlo io”

La cantante e l’attrice hanno discusso sulla vita, sul tempo che passa e il discorso ha toccato l’argomento “uomini”.

“Ci sono delle fasi delle vita. Vabbè, sono diventata mamma presto ma me la sono spassata. Anche con gli uomini” ha raccontato Fiordaliso.

A questo ha risposto Luzzi: “Ma sì, che non lo so? Con il successo che hai avuto, tante esperienze. Anche io devo dire che ne ho avuti assai. Non mi sono fatta mancare niente.”

Ha continuato la cantante di “Non voglio mica la luna”: “No adesso.. ma poi non mi vogliono nemmeno più. Non mi piacciono più e io sono più vecchia di te. Quando tu avrai la mia età, vedrai che non ti piaceranno proprio più.”

Dopo un altro breve scambio di battute Fiordaliso ha concluso: “Ma io sto bene. Ho mia sorella single come me, ci siamo messe d’accordo. Ci facciamo assistenza insieme, perché devono preoccuparsi? Perché devo avere un compagno per forza? Poi magari mi tocca assisterlo io, ma anche no. Abbi pazienza.”

Dopodiché le due donne sono scoppiate a ridere.

Le reazioni Social alle parole di Fiordaliso

Gli spettatori sembrano aver apprezzato lo scambio di battute delle due donne. Sotto al filmato pubblicato su TikTok si possono infatti trovare numerosi utenti che commentano: “Queste dovrebbe essere il Grande Fratello. Confidenze nelle quali ci ritroviamo tutte.” E ancora: “Mi fanno morire però dicono delle verità. Meglio soli che male accompagnati.”