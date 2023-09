I concorrenti del Grande Fratello 2023 si sono lasciati andare ad una classifica di bellezza. Giselda Torresan, finita in fondo alle preferenze dei maschietti della Casa, ci è rimasta male.

Grande Fratello: Giselda delusa dalla classifica di bellezza fatta in Casa

I maschietti del Grande Fratello 2023 hanno stilato una classifica di bellezza sulle concorrenti della Casa. Ai primi posti spiccano Heidi Baci, Samira Lui e Anita Olivieri. Giselda Torresan, invece, è finita agli ultimi posti. L’influencer della montagna, quando ha saputo la cosa, ci è rimasta molto male.

Sfogandosi con Rosy Chin, Giselda ha ammesso di essere delusa dalla classifica di bellezza. La Torresan ha dichiarato:

“Sicuramente chi mi conosce sul Grappa sa che non mi butterei in mezzo a discorsi, a cose così… di bellezza e tutto. Perché sa che sono una persona a cui piace il sorriso, non faccio discriminazioni, vado d’accordo con tutti. Invece vedo un mondo… a volte vedo cattiveria proprio”.