Scivolone per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il gieffino ha pronunciato una frase vietata e si è subito reso conto della gaffe, chiedendo scusa agli autori. Il video, nel frattempo, è diventato virale.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi pronuncia una frase vietata

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti Nip del Grande Fratello 2023. Il ragazzo deve ancora entrare nella Casa e sta trascorrendo i primi giorni di gioco nel tugurio insieme ad altri quattro gieffini. E’ proprio qui che, nelle ultime ore, si è lasciato scappare una frase vietata.

Giuseppe Garibaldi chiede scusa agli autori

In camera, palando con Anita e Vittorio, Giuseppe ha esclamato: “Mannaggia la pu***na“. Garibaldi si è subito reso conto di aver pronunciato una frase vietata e si è portato le mani alla bocca. Poco dopo si è rivolto alle telecamere e ha dichiarato:

“No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto”.

Grande Fratello: Garibaldi non è a rischio squalifica

I concorrenti del Grande Fratello sono entrati in Casa consapevoli di non dover pronunciare espressioni scurrili, insulti e bestemmie. Soltanto in quest’ultimo caso, però, è prevista la squalifica. Giuseppe Garibaldi, quindi, non rischia la cacciata. Nel frattempo, il video che lo vede pronunciare la frase vietata è diventato virale.