Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì, Monia La Ferrara ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, lasciando tuttavia di stucco il suo ex fidanzato Massimiliano Varrese. Da quel momento i due hanno iniziato a dialogare e a confrontarsi, discutendo sul loro passato e cercando di chiarirsi. Come sarà andata a finire?

Grande Fratello: la reazione inaspettata di Varrese

L’attore di Carabinieri ha sorpreso tutti con una reazione inaspettata, soprattutto la new entry. Dopo aver visto Monia impegnata in conversazioni e scherzi sotto le coperte con Vittorio Menozzi, l’attore è scoppiato in una scenata di gelosia, esprimendo chiaramente il suo fastidio e risentimento.

Grande Fratello: il confronto tra Monia e Massimiliano

In seguito, una volta raggiuntala in cucina, Massimiliano non ha nascosto il suo risentimento nei confronti dell’ex fidanzata, dicendole: “Lo sapevi che mi dava fastidio. Mi sveglio e ti trovo là abbracciata con Vittorio sotto le coperte. Poi hai la libertà di fare quello che vuoi, ma un pochino mi ha dato fastidio“.

E inoltre: “Sapendo che abbiamo avuto una storia importante, dopo un giorno abbracciarti sotto le coperte…a me un po’ dà fastidio. È quella delicatezza a cui io ripongo attenzione e non farei. Anche se ognuno è libero di fare quello che vuole. Se io fossi in Vittorio non lo farei”.

Grande Fratello: la replica di Monia

Dopo le affermazioni di Marrese, Monia ha replicato spiegando di non aver gradito la reazione dell’ex: “No, però dimmelo perché te l’ho chiesto venti volte. Non riuscivo a capire cosa avevi in testa”.