Grande Fratello Vip 6: ecco chi è l’ex fidanzato famoso di Lulù Selassié

Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié ha avuto in passato un fidanzato famoso: ecco di chi si tratta

Lulù è la”mezzana” delle tre sorelle Selassié, che molto stanno facendo parlare all’interno del Grande Fratello Vip 6. Con grande perseveranza, la giovane gieffina ha conquistato il cuore di Manuel Bortuzzo, con il quale sta ora vivendo una dolcissima storia d’amore tra le mura della magione romana.

In queste ore è tuttavia emerso un gossip riguardante un ex fidanzato della princess etiope, che a quanto pare sarebbe un personaggio famoso.

Sentendomi male al solo pensiero di un flirt tra Lulu e Tony effe 😭😭 pic.twitter.com/3MeM7Pw09K — creestina (@creeestina) December 10, 2021

Leggo solo ora LULU LA EX DI TONY EFFE MA IN CHE SENSOOOOOOO #gfvip pic.twitter.com/9vbBxevhd9 — LorenaNo (@LorenaENNE) December 17, 2021

Lulù Selassié fidanzata con un rapper famoso

L’indiscrezione è stata lanciata dalla sempre ben informata Daienara Marzano, che ha dunque avvicinato Lulù niente meno che a Tony Effe della Dark Polo Gang.

Ricordiamo che il cantante è stato anche per molto tempo insieme alla prorompente Taylor Mega e la loro storia rimase al centro del gossip per parecchi mesi. A quanto pare Lulù Selassié chiamò la band di Tony alla sua festa del suo compleanno e quella fu l’occasione galeotta per la loro breve love story.