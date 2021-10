Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani rompe una porta: cosa è successo

Nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha rotto una porta. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 8 ottobre con l’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Francesca Cipriani ha rotto una porta. Ecco cosa è successo.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Francesca Cipriani. Concorrente ufficiale della sesta edizione del reality, nella clip di presentazione ha dichiarato: “Sono famosa? Diciamo che sono conosciuta al pubblico. La mia massima aspirazione della vita è cambiare il mondo. […] Come farò in casa senza i social? Si può vivere, basta che c’è la cioccolata”.

Per poi aggiungere: “Sono molto aggiornata sulla nostra società, seguo diversi siti di informazione […] Il Presidente del Consiglio? Non è Mattarella, ah no, l’ex allenatore di calcio Conte!”.

Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha incontrato in passerella il fidanzato Alessandro.

Qui la gieffina si è resa protagonista di una reazione che non è passata inosservata, con la Cipriani che ha tentato in tutto i modi di svincolarsi dai due bodyguard. Dal suo canto il fidanzato ha dichiarato: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo.

Non mi posso dimenticare di te”.

Francesca Cipriani rompe la porta in diretta

Ebbene, dopo lo show di Francesca Cipriani nel corso della precedente puntata, Alfonso Signorini ha ben pensato di informare la gieffina del fatto che il suo fidanzato era davvero molto vicino. A quel punto la showgirl è scattata in piedi e ha iniziato a correre per la casa. Ad un certo punto ha cominciato a battere i pugni sulle pareti, soffermandosi su quella che comunica con la Love Boat. Dato che la porta non era stata aperta dalla produzione, la Cipriani ha cominciato a tirare con forza, fino a romperla. “Alfonso, si è rotta… Si è rotta la porta“, ha quindi esclamato Francesca Cipriani. Signorini ha quindi replicato: “Eh, lo vedo che si è rotta la porta.. Lo vedo bene. Vedi di non distruggermi tutto”.