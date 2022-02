Grande Fratello Vip, Jessica e Lulù: “Era un capriccio”

Nel corso della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Jessica e Lulù. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 24 febbraio con la quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Jessica e Lulù. Ecco cosa è successo.

Jessica, la quarantaquattresima puntata del GF Vip

Nel corso della quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Jessica e Lulù dopo alcune incomprensioni. Chiamata in Confessionale da Alfonso Signorini, Jessica ha commentato: “Lulù ha un modo di fare nel proteggere chi ama in cui dice le cose in maniera molto dura“.

Jessica, il rapporto con Lulù

Jessica ha quindi proseguito: “Quello di Lulù era un capriccio, si aspettava che tutti fossero svegli per fare due chiacchiere e invece dormivamo tutti. Mi sono infastidita perché tutto questo era inutile“. Sempre Jessica ha poi ammesso di non aver tentato un approccio con Barù, per paura di essere rifiutata.

Jessica, le parole di Barù

Lo stesso Barù ha quindi commentato: “Non credo che debba avere paura di un mio rifiuto perché è fantastica e il mio rifiuto non sarebbe nulla“.

Ha quindi proseguito: “Non so se la rifiuterei, però ci stiamo avvicinando molto, adoro passare del tempo con lei“.