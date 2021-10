Grande Fratello Vip, Manuel frena di nuovo su Lulù: “Fuori non ci sarà nulla”

La poca chiarezza di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié indispettisce i fan: le ultime parole del nuotatore triestino

Lulù Selassié continua a essere allontanata da Manuel Bortuzzo, tanto che ora anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno consigliato di mollare un po’ la presa. Così nelle scorse ore la 23enne di origini etiopi ha domandato al suo “partner” di poter parlare della loro attuale situazione, spiegando al nuotatore che sente il bisogno di maggiori attenzioni da parte sua.

Lulù: “a me viene sempre voglia di toccarti, coccolarti”

Manuel: “a me non piace tanto”.

🥶🥶🥶 #gfvip pic.twitter.com/qCjETShSbs — Marta Sulle Nubi (@martasullenubi) October 6, 2021

Pensandoci Manuel ha detto a Lulù: -“non siamo fidanzati”

– fuori con lei non ci sarà niente

– il rapporto tra lei e lui è uguale a

quello con Aldo

– non gli piace essere toccato

– vuole dormire con Aldo In cosa deve essere più chiaro?

Giuro non capisco (sono seria)#gfvip pic.twitter.com/5uaipLcMU7 — Rosa (@Rosa65909025) October 6, 2021

Manuel non è sincero con Lulù

Manuel Bortuzzo, dal canto suo, sembra avere qualche problema ad ammettere a a Lulù che la loro “storia” è praticamente finita. Tuttavia con gli altri vipponi della Casa del Gf Vip è stato chiaro, dicendosi certo che fuori dalla casa tra loro due non ci sarà futuro.

Ovviamente sui social si sono scatenati i commenti dei fan, che non vedono l’ora di vederci chiaro e di vedere in Manuel il coraggio di dire alla principessa come stanno realmente le cose.