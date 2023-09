Manca poco al ritorno in tv del Grande Fratello VIP. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, è pronto a partire con tante novità e una nuova sfida: tenere testa agli ascolti di Tale e Quale Show, grande successo condotto da Carlo Conti in casa RAI.

Torna in tv il GFV, ecco la data di inizio del programma di Signorini

Sono tantissime le novità della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, è ormai alla sua ottava edizione e per quest’anno gli appuntamenti settimanali saranno ben due. Data della messa in onda su Canale 5 della prima puntata sarà lunedì 11 settembre, giorno in cui potremo vedere all’opera due nuovi personaggi che affiancheranno Alfonso Signorini alla conduzione: la giornalista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia. Dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi di voler dare un taglio ai toni eccessivamente trash del programma di Canale 5, tanto che nella sua rivoluzione ha anche cambiato il celebre logo del GFV, questa nuova edizione è attesa con ancora più curiosità dal pubblico.

La sfida di ascolti tra GFV con un programma di punta di Carlo Conti

Doppio appuntamento quindi per il Grande Fratello, che abbandona il “VIP” che ha caratterizzato il titolo del reality show negli ultimi anni e, come visto nello spot televisivo fonte di numerose polemiche, per questa edizione avrà un cast più eterogeneo e composto anche da sconosciuti. La grande sfida, per il programma condotto da Alfonso Signorini, non sarà solo quella di offrire al pubblico un format più sobrio e meno incentrato sui contenuti trash, ma anche quella di opporsi a uno dei grandi successi di casa RAI. Il duplice appuntamento settimanale del lunedì e venerdì, infatti, costringerà il GF a lottare per gli ascolti contro il Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.