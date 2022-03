Grave incidente in galleria a Cornedo Vicentino: morto l’autista dell’auto in sorpasso

Un tir ha travolto un'auto in sorpasso in galleria nel tragico incidente di Cornedo Vicentino del 16 marzo: il bilancio è di un morto e un ferito.

Un morto e un ferito è il bilancio del grave incidente avvenuto all’uscita della galleria Serenissima di Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza, sulla Provinciale 246.

Incidente frontale tra un camion e un’auto

Nel pomeriggio di mercoledì 16 marzo 2022, un camion proveniente dalla frazione di Spagnago all’imbocco della galleria Serenissima si è trovato di fronte un veicolo in sorpasso.

Impossibile per i veicoli evitare uno scontro frontale. L’auto, un’Audi A3, è stata completamente distrutta e il suo conducente è morto sul colpo.

Tre mezzi coinvolti nell’incidente di Cornedo Vicentino

Nell’incidente coinvolto anche un terzo mezzo, una Volkswagen Golf urtata dal camion che, dopo lo schianto, si è diretto verso la parete della corsia opposta, proprio nel momento dell’arrivo dell’auto.

Ferito il conducente della Golf, sotto choc quello del tir

Sul luogo dell’impatto sono accorsi gli agenti della Polizia locale Valle Agno, i Carabinieri della stazione locale, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai conducenti coinvolti.

L’autista della Golf è stato portato in ospedale, ma non sembra in pericolo di vita, mentre quello del tir è stato soccorso a causa del suo stato di choc.

Leggi anche: Val di Fiemme, morto il 22enne Walter Guadagnini

Leggi anche: Morte Cranio Randagio, la nuova udienza del processo: in aula un amico