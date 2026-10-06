Il mondo delle soap televisive americane con alcune versioni tradotte e trasmesse in Italia a cavallo degli anni 80 e 90 ha ricevuto una bruttissima notizia relativa ad uno dei volti più famosi ed apprezzati con una carriera ultra decennale che lo ha visto prendere parte a svariati ruoli.

La carriera inziata a fine anni 80 e durata oltre 10 anni

Tutto ha avuto inizio dalla soap “Another World” in Italia conosciuta come “destini” che lo ha visto debuttare nel 1987 interpretando il ruolo di Sam Fowler, salvo poi tornare qualche anno dopo prendendo le sembianze di un altro personaggio di successo, Shane Roberts.

Il grande successo almeno per il pubblico italiano è arrivato con la serie “General Hospital” mandata on air all’inizio degli anni 2000 e lui interpretava il ruolo di Stravos Cassidine, inoltre era tornato in onda tra il 2013 e il 2014 per un nuovo adattamento, più moderno, della serie.

Trovato morto nella sua casa in Missouri, cause ancora sconosciuto

E’ della scorsa notte la notizia della morte di Robert Kelker-Kelly, trovato senza vita nella sua abitazione in Missouri, era arrivata in effetti una chiamata di un uomo in arresto cardiaco, ma come riporta TGCom24, è difficile stabilire quella come causa effettiva del decesso dell’uomo.

Kelly lascia una figlia e dal punto di vista sentimentale si era sposato per ben due volte, il primo matrimonio con l’attrice Linda Rattner, terminato con un divorzio nel 1992. Il successivo, da cui è arrivata anche Amelia Rose è iniziato nel 1997 per poi terminare nel 2013 e la consorte di allora era l’attrice Miriam Parrish.

Kelly ha recitato anche con attrici di grandissimo successo, ha difatti condiviso il set con Jennifer Aniston per il film “Il sogno di Frankie” nel lontano 1996 spaziando quindi anche nel mondo cinematografico e non solo nelle soap televisive.