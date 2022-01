Green Pass: come averlo sempre disponibile su telefono e orologio

Il Green Pass può essere disponibile su diversi dispositivi: ecco quali.

Bisogna esibirlo spesso quando si esce e in varie occasioni. Meglio quindi averlo sempre a portata di mano. Stiamo ovviamente parlando del Green Pass, la certificazione verde che permette di avere una vita quanto più normale in questi oscuri tempi di pandemia.

Forse non tutti sanno che la certificazione verde possiamo averla sempre disponibile sul nostero device personale, smartwatch o smartphone che sia. In questo articolo daremo gli opportuni chiarimenti.

Green Pass: disponibile nella galleria fotografica

La maniera più facile per aver eil proprio Green Pass sempre a portata di mano è inserirlo nella propria galleria fotografica. In questo caso basterà scattare una foto con lo smartphone, andare nella gallery del proprio dispositivo iOs o Android e contrassegnare l’immagine come preferita.

Green Pass: esistono apposite app

In Italia esistono due app, tramite cui è possibile esibire la propria certificazione verde con estrema facilità. Ci riferiamo a Io e Immuni. Sicuramente la prima offre più comodita all’utente. Bisognerà iscriversi e, subito dopo, si riceverà il Green Pass digitale di tamponi e/o vaccini effettuati. Per mostrarlo, basterà pigiare su Certificazione verde COVID-19.

Green Pass su Apple Watch

Tramite Wallet è possibile trasferire il proprio Green Pass tra le carte di credito di Apple Watch e iPhone.

Lo si potrà visualizzare sempre, tramite un semplice tocco. Come precisa il Corriere della sera occorrerà in tal caso fare attenzione, in quanto si condivideranno propri dati sensibili con terze parti non governative. Bisognerà prendere la foto della propria certificazione verde da Libreria foto e trasferirla su Wallet tramite la funzione Aggiungi a Wallet.