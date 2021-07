Green pass obbligatorio per treni e aerei dal 6 agosto: l’ipotesi domani in Cdm

Dal 6 agosto potrebbe essere obbligatorio esibire il green pass prima di salire su aerei, treni e navi: l'ipotesi sarà al vaglio del governo domani.

Nel Consiglio dei Ministri convocato per giovedì 29 luglio 2021 il governo discuterà del piano di riapertura delle scuole e dell’ipotesi di rendere obbligatorio possedere il green pass anche per salire a bordo di aerei, treni, navi e mezzi a lunga percorrenza.

Green passo obbligatorio per treni e aerei

L’esecutivo si confronterà con le Regioni sia sul trasporto pubblico locale, per fare il punto sul potenziamento dei mezzi nelle principali città alla ripresa della scuola, sia su quello a lunga percorrenza. Se nel primo caso è quasi improbabile che venga introdotto l’obbligo di essere in possesso del certificato verde, sul secondo sono in corso valutazioni.

Green passo obbligatorio per treni e aerei dal 6 agosto

Una delle ipotesi è infatti quello di renderlo obbligatorio già dal 6 agosto. Nel decreto recentemente approvato, aerei treni e navi non erano stati inseriti con l’intenzione di emanare un nuovo provvedimento ad hoc in occasione dei rientri dalle vacanze alla fine del mese. L’aumento della curva epidemiologica e l’alto numero di prenotazioni anche di cittadini stranieri sembrano però aver convinto il governo sulla necessità di anticipare i tempi.

E così già dai primi giorni di agosto potrebbe essere obbligatorio aver effettuato almeno una dose di vaccino, essere guariti dal Covid o risultare negativi ad un tampone prima di salire su un mezzo a lunga percorrenza.