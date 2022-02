Gregoraci e Briatore festeggiano ancora a Dubai: il San Valentino tra ex

Elisabetta Gregoraci è partita con l'ex marito Flavio Briatore per Dubai all'indomani del suo compleanno.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, nonostante abbiano più volte precisato di non avere alcun ritorno di fiamma in atto, hanno festeggiato il San Valentino insieme a Dubai.

Elisabetta Gregoraci e Briatore a Dubai

Dopo i festeggiamenti extralusso a Montecarlo per il 42esimo compleanno di Elisabetta Gregoraci, la showgirl e Briatore sono partiti per Dubai insieme al figlio Nathan Falco.

I due ex coniugi sembrano essere dunque inseparabili, nonostante entrambi abbiano più volte precisato di non avere in atto alcun ritorno di fiamma. La coppia si è separata ufficialmente nel 2017 ma hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene del figlio Nathan. Ai festeggiamenti della showgirl a Montecarlo Briatore era ovviamente presente e si vocifera che sia stato lui a inviarle il discusso messaggio d’auguri attraverso un’intera pagina del Corriere della Sera in occasione del compleanno.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Flavio Briatore

In merito al rapporto col suo famoso ex marito la conduttrice ha detto: “Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno.Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni”.

Per quanto riguarda la sua vita privata Elisabetta Gregoraci risulta essere single e, dopo la liaison avuta con Francesco Bettuzzi, la conduttrice ha detto: “Sono una persona riservata però nella prossima intervista mi piacerebbe parlare di un fidanzato”.

Anche Briatore oggi risulta essere single, anche se gli sono state attribuite numerose liaison dopo la fine ufficiale della sua storia con la madre di suo figlio. I due annunceranno mai un ritorno di fiamma? Al momento sembra che siano riusciti a trovare un equilibrio anche come genitori separati e il loro rapporto procederebbe a gonfie vele.