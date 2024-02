Guenda Goria, figlio in arrivo

Guenda Goria è in dolce attesa. Un vero e proprio miracolo dopo i problemi di salute che l’attrice ed ex vippona ha avuto. Una notizia meravigliosa per lei e per il suo futuro marito Mirko Gancitano. Ed indovinate un po’? I due hanno scoperto il sesso del piccolo mentre erano in televisione, in diretta, al programma tv La volta buona, con la conduzione di Caterina Balivo. In trasmissione era presente anche Maria Teresa Ruta, la mamma di Guenda.

Guenda Goria, il sesso del figlio

Sia Maria Teresa che Guenda hanno dimostrato di essere delle ”team girl”. Eppure è stato svelato che il bambino sarà un maschietto! Tanti coriandoli celesti hanno colorato lo studio di La volta buona dove è esplosa la felicità nonostante lei sperasse in una femminuccia.

Come si chiamerà il bambino?

Sappiamo già come si chiamerà il figlio di Guenda Goria e del suo Mirko Gangitano? Le ipotesi sul nome sono già state svelate in tv. Il piccolo potrebbe chiamarsi Carlo Maria oppure Noel. Al momento sarebbero quei i nomi prescelti dai due futuri genitori ma probabilmente dovremo attendere ancora un po’ prima di scoprire il nome ufficiale del bimbo in arrivo.