Una bellissima notizia per Guenda Goria, è in dolce attesa dopo l'intervento subito all'utero.

Guenda Goria è incinta

Bellissima è la notizia che è arrivata nelle ultime ore e che riguarda Guenda Goria, ex gieffina, nonché figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. Erano diversi anni che Guenda e il suo futuro marito Mirko, provavano ad avere un bambino. Guenda Goria è incinta! L’annuncio è stato dato durante un’ospitata televisiva, da Caterina Balivo.

Guenda Goria, gravidanza dopo l’intervento

Per Guenda la dolce attesa è stata un vero e proprio miracolo. La Goria ha infatti raccontato che non poteva avere figli in modo naturale ma era il suo più grande sogno. La volta precedente le cose non sono andate bene. La gravidanza era extrauterina ed ha rischiato di morire.

Guenda Goria presto mamma e anche moglie

Non solo Guenda Goria diventerà finalmente mamma. Presto diventerà anche moglie. Nei prossimi mesi, infatti, l’attrice convolerà a nozze con il suo compagno Mirko. Il matrimonio di Guenda e di Mirko era stato precedentemente rinviato proprio a causa dello stato di salute della Goria. Ora che tutto finalmente sembra essersi messo sul piano giusto, anche le nozze potranno svolgersi. Il matrimonio è previsto per la prossima primavera e, per la precisione, per il 16 di maggio.

Doppi auguri a Guenda e al suo Mirko!