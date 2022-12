Guerra, drone ucraino ha attaccato aeroporto militare in Russia: morte tre persone

Un drone proveniente dalle forze ucraine ha colpito un aeroporto militare situato nella regione di Saratov in Russia.

Sono tre le persone che hanno perso la vita. Stando a quanto riporta un comunicato diramato dall’agenzia Tass “Il veicolo aereo senza pilota ucraino si stava avvicinando all’aeroporto di Engels a bassa quota”.

📹 Reports said the Engels airfield, a strategic bomber military base, in southwestern central #Russia’s Saratov region was attacked for the second time in less than a month early Monday by Ukraine drones.

📹 @savunmaisleri pic.twitter.com/Zk9o4AHdrE

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 26, 2022