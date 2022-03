Guerra in Ucraina, Fabrizio Corona: “Andrò, voglio morire in gloria”

Fabrizio Corona ha fatto sapere via social di volersi unire alla resistenza ucraina.

Attraverso i social Fabrizio Corona ha pubblicato un’immagine del presidente dell’Ucraina Zelensky e ha annunciato di voler andare in guerra.

Fabrizio Corona: la guerra in Ucraina

Attraverso i social Fabrizio Corona ha pubblicato un’immagine del presidente Zelensky che, in una delle sue ultime dichiarazioni, ha detto: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo, può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini.

Sarà la prova del vostro sostegno al nostro paese”. L’ex Re dei paparazzi nella didascalia all’immagine ha scritto:

“Io voglio andare, andrò. Voglio morire in gloria”. Sui social, come prevedibile, il suo post è stato riempito d’insulti: “Ma dove vai, patetico”, ha scritto un utente, mentre un altro gli ha fatto eco scrivendo: “Ma dove vai che se volano due schiaffi ne prendi venti”. Corona replicherà agli insulti?

Fabrizio Corona: le dichiarazioni e le polemiche

Non è la prima volta che l’ex Re dei paparazzi finisce nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni e più volte è stato travolto dalla bufera per i suoi comportamenti, che gli sono costati anche il carcere (un anno fa gli sono stati revocati i domiciliari e per tutta risposta lui si è procurato delle ferite e si è mostrato col volto insanguinato via social).

Al momento sembra che la vita privata di Corona proceda a gonfie vele: al suo fianco vi è infatti la modella Sara Barbieri (ex fidanzata di Salmo) con cui lui sembra aver ritrovato la serenità.

Ci saranno altre novità sul suo conto in futuro?