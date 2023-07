Istanbul. Incontro alla pari quello di venerdì 7 luglio tra Volodymyr Zelensky e Recep Tayyip Erdogan: a meno di ventiquattro ore dal cinquecentesimo giorno dall’invasione russa dell’Ucraina e a pochi giorni dal vertice Nato: «Abbiamo bisogno di onestà nelle nostre relazioni (con l’Alleanza Atlantica, ndr), […] dobbiamo dimostrare il coraggio e la forza di questa alleanza» afferma Zelensky alla stampa ceca al cospetto del presidente ceco Petr Pavel.

La visita di Zelensky a Erdogan

Durante questa prima missione a Istanbul, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello turco Recep Tayyip Erdogan discuteranno – secondo il quotidiano filogovernativo Sabah –, tra le altre cose, dell’accordo sulle esportazioni di grano ucraino fissato a 2022 col sigillo delle Nazioni Unite e della stessa Turchia, accordo che la Russia non vede «alcun motivo» di prorogare alla scadenza del 17 luglio. Non è una sorpresa: Mosca lamenta da tempo l’impossibilità di muoversi liberamente in un’altra intesa, quella sulle esportazioni di fertilizzanti sottoscritta lo scorso luglio con l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In vista del vertice Nato

Il viaggio di Zelensky precede di soli quattro giorni l’avvio del vertice annuale della Nato a Vilnius, in programma per 11 e 12 luglio, durante il quale i leader dell’Alleanza atlantica tenteranno di portare la capitale turca a revocare il veto all’adesione della Svezia.