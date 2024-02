Guerra Ucraina, Zelensky lancia l'allarme: "La guerra può arrivare anche da voi"

Il presidente Zelensky è intervenuto al Tg1, facendo il punto su come potrebbe evolversi la guerra in Ucraina.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto come ospite al Tg1 in un’intervista esclusiva rilasciata al direttore Gian Marco Chiocci. Molti i punti che sono stati affrontati nel corso della lunga “chiacchierata” a cominciare da un’eventuale escalation della guerra in Ucraina che potrebbe arrivare anche in Europa. Non è mancato un commento sulla campagna elettorale in corso degli USA mentre su Papa Francesco ha dichiarato: “Ha ragione. La gente si abitua alla guerra”.

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Mai pensato di mollare”

Zelensky sull’eventualità che la guerra possa arrivare a coinvolgere il territorio europeo ha sottolineato che gli eserciti potrebbero non essere preparati: “Sarà uno choc, dov’è la garanzia che la Nato reagirà prontamente? chi ne parla? nessuno”. Il direttore del Tg1 ha chiesto al presidente ucraino se abbia mai pensato di mollare, ma la risposta è stata chiara e non ha lasciato alcun dubbio: “No, amo e difendo l’Ucraina. Sono ucraino. Questo è il mio dovere, lo devo fare. Altrimentii non riusciremo a resistere. Non ho mai pensato di mollare non si può credere alla vittoria del male, noi vinceremo”.

Su Trump: “Spero che la linea rimanga la stessa”

Non ultimo il presidente ucraino ha espresso un commento sull’eventualità che Trump possa tornare ad essere presidente degli USA auspicando che la linea non cambi. Sul legame con l’Italia ha invece dichiarato: “Meloni è una persona molto seria e molto forte, ha influenzato la decisione di aprire i negoziati di adesione all’Ue. L’Italia è dalla nostra parte”. Infine è stato fatto un ringraziamento all’ex presidente del Consiglio Mario Draghi: “Ci ha aiutato molto per la candidatura all’Ue”.