"Hai pensato di farti chiudere le tube?": Beatrice Valli sbotta contro un fan

Beatrice Valli ha sbottato contro un fan che le ha chiesto se, dopo la nascita della sua quarta figlia, abbia preso in considerazione l’idea di farsi chiudere le tube.

Beatrice Valli: la replica a un fan

Beatrice Valli ha 28 anni ed è quasi giunta al termine della sua quarta gravidanza. In queste ore l’influencer ha risposto ad alcune domande dei fan sul tema della maternità e uno di loro le ha chiesto se per caso, dopo quattro figli, non avesse preso in considerazione l’idea di farsi chiudere le tube. L’influencer ha replicato affermando:

“Io non ho parole, ma d’avvero mi avete fatto questa domanda? A parte che ti chiudi le tube perché non vuoi avere figli? Sai benissimo come non avere figli, quindi non capisco il problema. Ma poi a 28 anni uno si fa chiudere le tube per non avere figli? A volte leggo delle cose… La gente ha una delicatezza nel chiedere le cose, c’è modo e modo. Comunque no non ci ho pensato, non mi interessa, se tra 10 anni voglio avere figli è giusto che faccia ciò che sento di fare, se no va bene così. Ma di certo non vado a chiudere le tube perché non voglio avere figli”.

Beatrice Valli non ha fatto segreto di desiderare una famiglia numerosa e oggi lei e Marco Fantini sembrano aver realizzato il loro più grande sogno.