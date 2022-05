In un post il cantautore si è detto "devastato" dalla strage di Uvalde, perciò Harry Styles è pronto a donare un milione di dollari contro le armi

Harry Styles pronto a donare un milione di dollari contro le armi, la strage in Texas ad Uvalde spinge il cantante britannico a chiedere che si ponga fine alla violenza armata negli Usa. I media informano che lo stesso Styles ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla sparatoria nella scuola elementare a Uvalde: l’appello è finirla con le armi che incentivano violenza e morte.

Harry Styles donerà un milione di dollari

L’ultima strage in ordine di tempo aveva provocato la morte di 19 bambini e due insegnanti e scatenato l’opinione pubblica e il mondo della musica, del cinema e della politica. L’ex membro degli One Direction, oggi cantautore di successo e di fama mondiale, si è unito al coro venerdì, annunciando che avrebbe collaborato con l’organizzazione no profit Everytown for Gun Safety. Styles lo ha annunciato spiegando che avrebbe messo in moto la collaborazione nel corso del suo imminente tour in Nord America.

Contestualmente Harry ha spiegato che avrebbe donato oltre un milione dei suoi proventi previsti all’organizzazione insieme a Live Nation.

“Sono devastato dall’ennesima strage”

Ha detto Styles: “Insieme a tutti voi, sono stato assolutamente devastato dalla recente serie di sparatorie di massa in America, culminate al più tardi alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas”. E ancora:”Durante il nostro tour in Nord America, collaboreremo con Everytown che lavora per porre fine alla violenza armata, donando per sostenere i loro sforzi e condividendo le azioni suggerite”.