I dettagli bomba di Priscilla su Elvis: “No, lui quei film non li amava”

I dettagli bomba di Priscilla su un Elvis inedito che non voleva più fare solo film a tema leggero e balneare ma che cercava ruoli molto più impegnati

Alla Nbc degli Usa sono arrivati i dettagli bomba di Priscilla Presley su Elvis : “No, lui quei film non li amava”. L’ex moglie di “The King” li ha rivelati in occasione dei 45 anni dalla morte del mito del rock’n roll, scomparso il 16 agosto del 1977.

E la “bomba” vera sarebbe che Elvis Presley non amava affatto i classici film sulla spiaggia e leggeri. L’ex moglie lo ha rivelato “Today” della NBC: “Lui voleva davvero fare film seri“.

I dettagli bomba di Priscilla su Elvis

Lei, Priscilla, ha voluto ricordare l’eredità immortale del cantante e lo ha fatto apparendo dalla storica tenuta di Graceland, poi ha detto la sua sul film biografico di Baz Luhrmann, “Elvis”, che è nelle sale all’inizio di questa estate.

Priscilla si è detta d’accordo sulla narrazione in merito alle frustrazioni che il manager di Elvis, il colonnello Tom Parker, provocava in suo marito allora. Ha detto la donna: “Lui non ha portato Elvis dove voleva essere ed è stato difficile, perché l’ho vissuto. Ho vissuto le discussioni che avevano”.

Le continue liti con il “colonnello”

E poi: “Ho vissuto Elvis cercando di spiegare che non voleva fare tutti i film con tutte le ragazze, sulle spiagge.

Vivendo con lui, e guardare il film mi ha riportato alla mente molti ricordi”. Malgrado il riconoscimento della differenza di vedute fra il manager ed Elvis specie sui film “balneari” (che da noi sarebbero stati ribattezzati “musicarelli”) Priscilla ha poi riconosciuto sia che i due fecero pace alla fine, sia che tutto sommato Parker guidò The King verso il successo e la ricchezza, se non verso la vocazione.