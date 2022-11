I Maneskin ai Grammy 2023: candidati come "miglior nuovo artista"

I Maneskin ai Grammy 2023: hanno conquistato una candidatura come "miglior nuovo artista".

Nuova conquista per i Maneskin: la band formata da Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno ricevuto una nomination ai Grammy 2023 come miglior nuovo artista.

I Maneskin conquistano i Grammy 2023

Il sito della Recording Academy ha annunciato che i Maneskin hanno conquistato una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. Si tratta della prima nomination per la band formata da Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, una grande soffisfazione per tutti loro e per il Paese che rappresentano.

I Maneskin ai Grammy 2023 dopo l’uscita dell’album

I Maneskin saranno ai Grammy 2023 dopo l’uscita del loro album.

Il disco, intitolato Rush!, sarà disponibile per i fan a partire dal prossimo 20 gennaio. La manifestazione internazionale, invece, si svolgerà il 5 febbraio in prima serata. La band formata da Victoria, Damiano, Thomas e Ethan riuscirà a trionfare come miglior nuovo artista? Lo scopriremo presto.

Maneskin: grandi soddisfazioni per la band

Nominati ai Grammy 2023 da Olivia Rodrigo, vincitrice della scorsa edizione, i Maneskin stanno ottenendo grandi soddisfazioni professionali.

Il loro tour internazionale Loud Kids Tour sta registrando il tutto esaurito, perfino nell’immenso The Paramount Theatre di Seattle. Insomma, se dovessero vincere anche i Grammy come miglior nuovo artista sarebbe l’ennesimo successo.