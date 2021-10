I Maneskin senza veli per il loro nuovo singolo: “Mammamia”

In vista dell'uscita del loro nuovo singolo i Maneskin hanno posato completamente senza veli.

In vista dell’uscita del loro nuovo singolo, Mammamia, i Maneskin hanno posato completamente senza veli.

I Maneskin senza veli

L’8 ottobre esce Mammamia, il nuovo singolo dei Maneskin che probabilmente farà da apripista al nuovo album della band romana che quest’anno, dopo la vittoria a Sanremo, ha sbaragliato la concorrenza anche all’Eurovision Song Contest.

In attesa che il brano esca il gruppo ha deciso di provocare i fan con uno scatto completamente senza veli dove le loro parti intime sono coperte solamente dall’immagine di una piccola stella nera. La foto ha rapidamente fatto il giro dei social per la gioia dei fan, impazienti di conoscere i nuovi brani dei loro beniamini.

Maneskin: il successo

Dopo aver vinto sia il Festival di Sanremo che gli Eurovision 2021, i Maneskin hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali e a girare il mondo in tour (che si concluderà il prossimo giugno con il loro attesissimo concerto al Circo Massimo).

I 4 giovanissimi musicisti hanno esultato per il grande successo e più di una volta hanno rimarcato come esso sia servito a convincere tutti i loro detrattori del passato (a partire dagli insegnanti che non avrebbero creduto nelle loro qualità). “Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni”, aveva affermato il gruppo dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest.

Maneskin: la vita privata dei concorrenti

Oggi Damiano David, frontman della band, è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri, con cui starebbe per andare a convivere. Victoria De Angelis invece è stata paparazzata con la sua presunta fidanzata. La cantante non ha fatto apertamente coming out ed è sempre stata riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma non ha fatto segreto di esser stata attratta da una sua coetanea quando era più giovane. Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno preferito non svelare dettagli riguardanti la loro vita privata e non è chiaro se i due siano single oppure no.

Damiano David sarebbe legato da ben 4 anni alla modella Giorgia Soleri, ma la relazione è emersa solo alcuni mesi fa. I due hanno sempre protetto gelosamente la loro privacy e solo di recente la modella si è detta pronta ad andare a convivere con il suo famoso fidanzato.