Secondo quanto riportato da The Pipol, il leader della band bergamasca sarebbe pronto all'addio

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della band bergamasca: i Pinguini Tatttici Nucleari sarebbero pronti a dirsi per sempre addio (il condizionale per ora è d’obbligo). Il gruppo avrebbe deciso di chiudere qui un capitolo importante e ogni membro sarebbe dunque pronto per una carriera in solitaria.

Stando alle informazioni riportate da Pipol, la separazione sarebbe legata alla scelta del leader, Riccardo Zanotti, di lasciare il gruppo. L’artista si presenterà infatti tutto da solo all’imminente evento Tim Music Awards in programma all’Arena di Verona.

La band, in ogni caso, non ha per ora confermato né smentito l’indiscrezione.