Ancora orrori senza quartiere durante la nuova offensiva di Mosca nel settore sud-est: i russi sparano contro due bus usati per l’evacuazione a Popasna

L’ennesima, agghiacciante notizia arriva dalle zone in cui la guerra di Mosca a Kiev sta imperversando nella sua peggiore accezione: i russi sparano contro due bus usati per l’evacuazione a Popasna, questo almeno secondo un terribile annuncio dato dall’amministrazione locale della cittadina del Donbass.

Popasna si trova in realtà in un settore specifico della martoriata e contesa area, ovvero nella parte est dell’autoproclamata repubblica autonoma e filorussa di Lugansk.

Popasna, i russi sparano contro due bus

E non è affatto un caso che la notizia arrivi nelle ore in cui la repubblica in questione, al centro di furiosi scontri, sia target dell’offensiva delle truppe corazzate di Mosca. Il dato empirico è che alcuni soldati russi avrebbero sparato contro due bus che in quel momento stavano evacuando civili dalla città di Popasna.

A riferirlo è stato il primo cittadino della città nella zona orientale di Lugansk.

Impossibile censire eventuali vittime

I lanci delle agenzie e lo stesso sindaco non danno menzione di vittime ma solo perché al momento è impossibile saperlo, visto che è impossibile effettuare cernite attendibili in quelle strade. Purtroppo nel 66esimo giorno di guerra le forze russe stanno iniziando a premere senza scrupoli non solo nel Sud Est, ma anche in direzione Est, nella regione di Kharkiv.

Resta in pieno stallo invece la situazione nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Il tentativo di evacuare i civili asserragliati con i difensori è fallito. Kiev intanto informa l’Aiea dell’invio di 8 specialisti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.