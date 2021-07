I Valvolize raccontano: “Il nuovo singolo è un invito a “non spegnere la musica” e un messaggio di forza”

"Ora più che mai c'è bisogno di avere fiducia e sentirsi pronti a ripartire e rivivere quelle emozioni". Così i Valvolize presentano "Non spegnere la musica".

Giovane duo elettro-pop romagnolo che con la propria musica offre una grande dose di energia: così i Valvolize nell’intervista esclusiva hanno presentato il nuovo singolo, “Non spegnere la musica”.

Valvolize, il nuovo singolo è “Non spegnere la musica”

Musicisti polistrumentisti partiti dal funk e dall’R&B e poi approdati alla musica elettronica, già conosciuti nella riviera romagnola per i live particolarmente coinvolgenti. Ora presentano il loro singolo d’esordio, “Non spegnere la musica”. Il loro è un grande incoraggiamento per trovare sempre forza e vivacità. Un messaggio di speranza che ben si addice al periodo di ripartenza, in seguito a un blocco prolungato che ha coinvolto proprio il mondo della musica e dello spettacolo e che sarà prolungato ancora per diverso tempo, generando non poche polemiche.

I Valvolize propongono un brano ritmato e dalle vibrazioni elettroniche, che esorta a lanciarsi verso un futuro fatto di luci stroboscopiche e di tasti play che illuminano la strada. La canzone “è nata come concept per rappresentare la storia tra due persone che, accompagnate all’inizio da una musica, quasi da un sentirsi intuitivamente connessi, ora lasciano spazio a un razionale modo di fare e intendere le cose, non riuscendo più ad ascoltare veramente la musica dell’altro”, hanno dichiarato i due artisti.

Quindi hanno spiegato: “Con questo brano cerchiamo di esprimere la voglia di vivere ogni giorno quei momenti magici che ci legano a un vortice di emozioni e che diventano indelebili come un tatuaggio sulla pelle. Come quando in discoteca si fa l’alba e ti assale la voglia di urlare al dj: “Non spegnere la musica!”. Ora più che mai c’è bisogno di sentire quei suoni, di avere fiducia, di sentirsi pronti a ripartire e rivivere quelle emozioni”.

I Valvolize raccontano il nuovo singolo

“La canzone nasce immaginando due ipotetiche persone che possono condividere tutto, avere molto in comune e poi, d’un tratto, si spegne il loro dialogo e intraprendono due strade diverse. Una volta pubblicata, la canzone ha cambiato significato. Durante l’emergenza coronavirus, la musica a lungo si è fermata. Il significato è tutto nuovo, ma tutto azzeccato. “Non spengere la musica” nasce prima della pandemia, ma è in perfetta sintonia con il periodo storico vissuto”. Così i Valvolize hanno presentato la canzone d’esordio.

Proprio quando la musica si è fermata, i Valvolize hanno reagito e “trovato nuovi modi per suonare e intraprendere nuove collaborazioni”. Inoltre, per i due artisti, è stata l’occasione “per chiudersi in studio e scrivere”.

Valvolize, dal nuovo singolo ai prossimi progetti

I Valvolize nascono dall’incontro tra Denny Di Ponio, alla batteria, e Marcello Casadei Coccia, la voce del duo. Entrambi sono polistrumentisti. Denny e Marcello hanno iniziato a collaborare per la registrazione di alcuni inediti in lingua italiana. Nel 2021 hanno deciso di unirsi e formare il gruppo Valvolize, dando continuità al tempo passato in studio nei mesi precedenti. Il progetto affonda le sue basi in un elettro-pop rigorosamente in italiano, per poi evolversi in sfaccettature elettroniche molto più accurate e in diversi generi musicali, pur mantenendo integro il loro sound di base. Dopo anni di incontri, sessioni di registrazione e tanto lavoro in studio inizia quindi a prendere forma il primo album, anticipato dal loro primo singolo “Non spegnere la musica”.

Ora si godono il successo per il loro singolo d’esordio, ma non mancano i pensieri per il futuro. Parlando dei prossimi progetti, infatti, hanno svelato: “Nei mesi scorsi abbiamo scritto molto: spero di fare uscire un album nel 2022, ma prima i fan potranno ascoltare due nuovi singoli”.