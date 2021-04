Ibrahimovic ammaliato da Rebeca, lo yacht da 40 metri che vale 20 milioni di euro

Zlatan Ibrahimovic è stato avvistato al cantiere Benetti di Livorno mentre visitava lo yacht Rebeca, dal valore di circa 20 milioni di euro.

Il famoso calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, dopo le polemiche degli ultimi giorni riguardo l’espulsione in Parma-milan con squalifica, la cena in un ristorante di Milano nonostante la zona rossa e la vicenda della società di scommesse, torna a far parlare di sé, questa volta però lo fa in stile.

Ibrahimovic innamorato di Rebeca

Dopo il Riva 100 Corsaro, noto come “Unknown”, lo yacht lungo 30 metri in grado di accogliere ventina di persone, sul quale ha soggiornato durante il periodo del Festival di Sanremo, Zlatan vuole arricchire la sua collezione, investendo un po’ di capitali in “Rebeca”, uno yatch extra lusso,lungo 40 metri e alto tre piani, con una piscina altezza mare, per un totale complessivo di almeno 20 milioni di euro.

Pare infatti che l’attaccante del Milan sia stato avvistato ai cantieri Benetti di Livorno mentre scendeva da un auto con i vetri oscurati e abbia ispezionato da cima a fondo la “regina del mare”.

Lo yatch Rebeca

Costruita nel 2020, e capace di ospitare in piena comodità fino a undici persone, la barca annovera anche una palestra, una zona barbecue, cinque cabine letto e optional tali da renderla personalizzata in base alle richieste più esclusive del proprietario, e ha una cifra di noleggio al pubblico che varia tra i 190 e i 225mila euro a settimana.

A quanto pare però lo svede Ibra non avrebbe intenzione di noleggiarla bensì di acquistarla, visto anche che questa sarebbe la seconda volta che la visita!