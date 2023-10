Ida Platano torna a Uomini e Donne "entro Natale": l'indiscrezione

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Ida Platano sarebbe pronta a tornare nel trono Over di Uomini e Donne. Pare che la sua relazione con Alessandro Vicinanza sia giunta al capolinea.

Ida Platano torna a Uomini e Donne “entro Natale”

Da qualche giorno si fa un gran parlare di una presunta crisi di coppia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due non si mostrano insieme sui social da un po’ e, nonostante le domande insistenti dei fan, continuano a non parlare l’uno dell’altra. A confermare la rottura, però, ci sarebbe un’indiscrezione che vede l’ex dama pronta a tornare a Uomini e Donne.

L’indiscrezione sul ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne

Secondo l’indiscrezione che sta circolando sui social, Ida Platano sarebbe tornata single e dovrebbe riapparire a Uomini e Donne “entro Natale“. Non solo, sembra che Maria De Filippi stia aspettando con ansia il suo ritorno nel parterre del trono Over.

Ida Platano: è finita con Alessandro Vicinanza

E’ bene sottolineare che non abbiamo alcuna conferma in merito al ritorno di Ida a Uomini e Donne. Si tratta di un’indiscrezione e come tale va letta. Allo stesso modo, ovviamente, bisogna prendere la notizia della rottura con Alessandro. Per ora, i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.