Le festività natalizie sono ormai alle porte ed è arrivato il momento di pensare a quale regalo fare al proprio partner. Il problema spesso non è tanto quanto spendere, ma scegliere qualcosa che, al di là del prezzo, riesca a stupire piacevolmente il destinatario del dono, compito che spesso risulta molto arduo. Il rischio è quasi sempre quello di regalare qualcosa di “scontato”. Ecco quindi qualche suggerimento per il prossimo Natale.

Regalo numero 1 – Il giradischi vintage

Forse molti non lo sanno, ma da diversi anni il mercato dei dischi in vinile è più vitale di quello dei CD e anche il 2023 conferma questa tendenza. Se è vero che questa continua ascesa è spinta anche dal collezionismo, i numeri sembrano dimostrare che c’è qualcosa di più dietro a questo grande ritorno degli LP.

Molti artisti rilasciano i loro nuovi lavori sia nella versione CD che nella versione vinile e sono moltissimi gli album storici di artisti come Pink Floyd, Rolling Stones ecc. che vengono ristampati. Ecco che, se il vostro partner è un appassionato di musica, potrebbe essere graditissimo per lui ricevere un giradischi vintage dove ascoltare i suoi vecchi dischi e le edizioni e le riedizioni attuali. La variabilità di prezzi è molto ampia a seconda dei vari modelli che di norma garantiscono due se non addirittura tre velocità di riproduzione (33, 45 e 78 giri). Peraltro molti di essi sono dotati di porta USB che consente di digitalizzare i vinili ascoltati.

Regalo numero 2 – Grappe, amari e distillati in confezione regalo

Se il proprio partner apprezza distillati di grande qualità, una grande idea potrebbe essere quella di regalare un’ottima grappa, un amaro o un gin. A questo proposito si possono visionare le tante proposte regalo presenti sul sito distilleriabertagnolli.it, portale ufficiale della distilleria trentina Bertagnolli, azienda fondata nel 1870 e con sede a Mezzacorona (Trento).

Sul sito si possono scegliere grappe come regalo di Natale, ma anche distillati, infusi, liquori e creme. Sono poi disponibili confezioni regalo appositamente pensate per le festività natalizie. Un’idea molto carina è per esempio il “Calendario dell’Avvento” con 24 minis (2 cl) e calice per la degustazione oppure il “Gran Grappino Winter Edition” in elegante confezione natalizia.

Regalo numero 3 – Una Day SPA

Un regalo un po’ diverso dal solito potrebbe essere un buono per una Day SPA, una giornata all’insegna del wellness e del relax. Vi sono strutture che prevedono una sorta di full immersion nel benessere. Per diverse ore si è coccolati con trattamenti di vario tipo: massaggi, impacchi, manicure o pedicure ecc.

Nelle strutture SPA sono poi presenti le aree benessere dove si può scegliere fra saune di vario tipo, cabine a raggi infrarossi, bagno turco, docce emozionali, piscina con acqua riscaldata, aree relax e via discorrendo.

Insomma, una giornata che può rilassare e rigenerare mentalmente e fisicamente.

Regalo numero 4 – Un gadget tecnologico

Se entriamo nell’ambito della tecnologia ci si può veramente sbizzarrire perché le possibilità sono davvero infinite, anche a livello di budget: si va infatti da regali da poche decine di euro ad altri decisamente più costosi.

Suggerimenti se ne possono dare moltissimi: dai classici smartphone e smartwatch, forse non originalissimi, ma sempre graditi soprattutto se si opta per le ultime uscite, fino ad arrivare a regali più originali come per esempio i TV stick che di fatto rendono smart qualsiasi tv oppure un drone con telecamera, gli auricolari Bluetooth, un tracker per oggetti (ideale per chi tende a smarrire chiavi, portadocumenti ecc.).

Regalo numero 5 – Un kit per la produzione di birra artigianale

Idea senz’altro originale è quella di un kit per la produzione di birra artigianale. Si tratta di un set che contiene tutti gli strumenti necessari per produrre in casa la propria birra (fermentatore, tubi e asta per il travaso, termometro, densimetro, gorgogliatore, tappatrice ecc.).

Se il vostro partner apprezza la birra artigianale, il kit sarà sicuramente un regalo originale e graditissimo.