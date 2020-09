I regali di Natale possono diventare un vero incubo. Ecco alcune idee originali e pratiche da fare ai propri amici o parenti.

Il regalo di Natale è una scelta difficile, soprattutto quando il tempo stringe e abbiamo poche idee originali (o magari non ne abbiamo nessuna) per fare felici parenti e amici con un pacchetto sotto l’albero. Nonostante siano persone che conosciamo benissimo e che riveste un ruolo fondamentale nella nostra vita, infatti, ci possiamo trovare in difficoltà, soprattutto dopo tanti anni di frequentazione e innumerevoli doni scambiati, come nel caso di una sorella.

Come fare?

Idee regalo per Natale: un regalo tecnologico

Un regalo sicuramente apprezzato è lo Smartwatch, l’orologio hi-tech che, applicato al polso e collegato allo smartphone, permette di visualizzare sullo schermo chiamate e messaggi ricevuti.

Per chi, invece, non può fare a meno di scattare selfie ma è stanco dei soliti filtri di Instagram, potete puntare su delle lenti applicabili allo smartphone.

Oppure potreste regalare un piccolo dispositivo che, applicato al televisore di casa, permetterà di visualizzare sullo schermo tutti i contenuti scaricati dal pc e da iTunes.

Infine, gli amanti dello sport non potranno non apprezzare un braccialetto fitness dotato di sensori che, a contatto con il polso o sulle scarpe, permettono di monitorare l’esercizio fisico tenendo tutto sotto controllo, dalle calorie bruciate al battito cardiaco.

Frecce per la bicicletta

Se un vostro amico o conoscente ama andare in bici, le frecce per bicicletta renderanno il suo hobby più sicuro anche in condizioni di scarsa visibilità.

Per montarle basta fissare gli indicatori sulla canna e agganciare il telecomando al manubrio. Non servono fili, sono wireless (oltre che impermeabili).

Beauty

I cofanetti beauty contengono tutto l’occorrente per affrontare il gelido inverno all’interno di un’adorabile confezione dalle forme più disparate. Il bagnoschiuma, la crema corpo e la crema mani renderanno la pelle idratata, liscia e morbida. Se il regalo è per una persona particolarmente freddolosa, potete includere nel kit anche un delizioso scaldamani a forma di borsa dell’acqua calda.

Per gli amanti dei dolci

Conoscete qualcuno di particolarmente goloso, o un genitore con figli piccoli, che non può fare a meno delle caramelle gommose? Sicuramente apprezzerà una macchina per realizzare in casa orsetti e altri dolciumi. Nella confezione troverete tutto il necessario: fornellino per riscaldare il composto, ciotole con beccucci per versare il contenuto, stampini in silicone di diverse forme con doppio fondo dove mettere il ghiaccio per raffreddare le caramelle e bustine di preparato.

Per gli amanti della cucina e dei dolci, potete puntare anche su dei comodi e pratici ricettari o libri di cucina.