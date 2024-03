Tanti sono i personaggi, ormai famosi, che condividono il proprio passato sui social per raccontarsi ai fan. Questo è stato il caso di uno degli attori più amati e simpatici del cinema italiano: Leonardo Pieraccioni.

Un bambino diventato molto amato nel cinema italiano

Il bambino nella foto con sguardo e sorriso da furbetto è Leonardo Pieraccioni che, negli anni, non si è affermato soltanto come attore, ma anche come registra molto noto. Ha condiviso la foto di quando era bambino sul suo profilo Instagram, raccontando un aneddoto del suo passato, in merito al 31 dicembre.

Le parole di Leonardo Pieraccioni nel post con la foto da bambino

«Qualcuno inizia a chiedere “dove sei il 31?”. Mi tornano sempre in mente i 31 dicembre perfetti a casa della mi’ nonna Giulietta in via Fratelli Bandiera. lo avevo 6/7 anni ed ero eccitatissimo dalla mezzanotte che arrivava e che già alle nove di sera mi faceva chiedere “ci siamo? Quanto manca? ” La nonna comprava una di quelle bottigliette piccole di spumante che tanto lei non l’avrebbe bevuta ed a me serviva solo “per bagnarti le labbra che ti porta fortuna“. Un anno sbagliò e la comprò col tappo che si svitava, a mezzanotte scoprì l’errore, svitò il tappo, allora io lo presi velocemente, lo lanciai in aria e urlai PUMMM! Brindammo, lei bevve un piccolo sorso ed io mi bagnai le labbra che poi mi portarono fortuna».

Il bambino del cinema diventato il grande Leonardo Pieraccioni

Il 17 febbraio Leonardo Pieraccioni ha compiuto 58 anni e spesso si mostra sui social raccontando aneddoti di vita quotidiana con la figlia Martina, frutto dell’amore tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi.