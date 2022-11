Il Black Friday arriva su due ruote con Joulelab

Joulelab.com è il sito web di riferimento per l’abbigliamento ciclismo e accessori per le due ruote. Una vasta gamma di prodotti a portata di clic, con bici delle marche migliori, per garantire un’offerta completa e variegata. I diversi prodotti che fanno parte dell’assortimento possono essere ordinati e poi ricevuti comodamente a domicilio. Ma non è tutto, perché in questi giorni c’è un ulteriore motivo per visitare il sito. L’offerta del Black Friday di Joulelab.com, valida fino al prossimo 27 novembre, permette di ottenere uno sconto del 10% su tutti i prodotti sul sito, inclusi quelli che sono già scontati, semplicemente inserendo il codice EXTRA10.

Che cosa comprare su Joulelab.com

Il negozio di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, è stato inaugurato tre anni fa, e sin dal primo momento ha riscosso un notevole successo, con richieste in arrivo da tutta Italia. Nel 2021, poi, è stato inaugurato l’e-commerce, e a quel punto Joule si è trasformato nel più importante negozio online di bici da corsa per esperti e neofiti. Tutti i clienti, infatti, hanno la certezza di poter usufruire di un servizio eccellente e di accedere a un catalogo completo. Tanto nello shop online quanto nel negozio fisico ci sono numerosi modelli di bici delle marche più importanti: le bici da corsa, le famose e-bike, i modelli da gravel, le mountain bike, e così via. Come si suol dire in questi casi, ce n’è per tutti i gusti.

Il servizio di Joule

Quello di Joule è un servizio che viene offerto da pochi negozi specializzati, il punto di forza consiste nella possibilità di personalizzare la propria bici a 360 gradi. I clienti, di conseguenza, hanno l’opportunità di selezionare ciascun componente, così da ottenere un mezzo in linea con le esigenze che ci si propone di soddisfare. Non solo bici, però, nel senso che nel negozio online di Joule c’è anche molto altro: merito di un catalogo completo e che non può che rallegrare tutti gli amanti del ciclismo. Qui è possibile comprare gli occhiali da ciclismo e i caschi, le selle e più in generale tutte le componenti per le due ruote. In ogni caso si tratta di articoli di qualità elevata e provenienti dai brand migliori, in molti casi con prezzi scontati. E nel caso dell’offerta del Black Friday di questi giorni gli sconti sono ancora più consistenti!

Tanti vantaggi per lo shopping

I prezzi, dunque, sono estremamente vantaggiosi, interessanti per chiunque abbia bisogno di abbigliamento professionale per ciclisti. Non mancano i pantaloncini, le salopette e l’intimo per ciclismo, ma anche le calze, le giacche, le maglie tecniche e tanti altri capi professionali. Tutto ciò che serve, dunque, per divertirsi e al tempo stesso migliorare le proprie prestazioni. Lo shop online offre un servizio di customer care puntuale e preciso, grazie a un team preparato e a disposizione in qualunque momento per ogni esigenza.