Il calciatore del PSG Sergio Rico si è risvegliato dal coma

Buone notizie per i tifosi del Paris Saint Germain e, in generale, per tutti gli appassionati di sport. Il calciatore Sergio Rico s’è finalmente risvegliato dal coma. Il portiere del club parigino, che a fine maggio rimase vittima di un incidente, ha visto il miglioramento delle sue condizioni di salute.

Il portiere del PSG, Sergio Rico, s’è risvegliato dal coma. La moglie: “Finalmente rivediamo la luce“

I medici dell’ICU dell’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia hanno preso la decisione di ridurre le dosi di sedazione del portiere spagnolo, portando così all’uscita dal coma dell’estremo difensore del PSG. Una notizia largamente attesa dai tanti tifosi francesi.

Sergio Rico si trovava in coma sin dall’incidente a cavallo delle scorse settimane. Solo pochi giorni fa la famiglia del calciatore aveva deciso di non emettere più referti medici fino a quando il suo stato di salute non sarebbe cambiato. Un modo anche per cercare di calmare le acque intorno alla famiglia, in un momento estremamente delicato.

“Il 19 giugno possiamo dire che Sergio Rico è uscito dal coma ed è sveglio, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto i suoi parenti“. Questa la comunicazione che ha fatto esplodere di gioia i tifosi. Pare inoltre che il calciatore stia comunicando a gesti, considerato che le sue corde vocali potrebbero essere ancora deboli a causa dei tanti giorni di intubazione.

Cauta ma felice Alba Silva, moglie del portiere del PSG, che ha parlato ai media al suo arrivo in ospedale: “Bene, siamo ancora lì, stiamo facendo piccoli passi avanti, stiamo già vedendo la luce. Piano piano sapevo già dall’inizio che sarebbe andato avanti, ma piano piano bisogna avere tanta pazienza”.