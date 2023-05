Incidente a cavallo per Sergio Rico, il portiere del PSG è in gravi condizio...

Incidente a cavallo per Sergio Rico, il portiere del PSG è in gravi condizio...

Sergio Rico, il portiere del Paris Saint-Germain è rimasto vittima di un grave incidente a cavallo nella mattinata di domenica 28 maggio mentre si trovava in Spagna. Sulla base delle prime informazioni diffuse dai media spagnoli, il calciatore sarebbe stato ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in gravi condizioni di salute.

Incidente a cavallo in Spagna per Sergio Rico: le condizioni del portiere

Pare che il cavallo di Rico sia stato colpito da un altro animale. L’impatto ha fatto cadere il portiere del PSG. L’incidente si è consumato nei pressi di El Rocio, provincia di Huelva, mentre il calciatore si trovava insieme alla moglie.

Dopo il trasferimento in ospedale, il giocatore è stato sottoposto ad alcuni esami clinici e, stando alla prima diagnosi formulata, le sue condizioni di salute sono ritenute estremamente preoccupanti. È infatti caduto di testa e trasferito in elicottero a Siviglia.

Carriera

Rico, nato il 1° settembre 1993 a Siviglia, è vice di Donnarumma. Era in panchina sabato a Strasburgo, dove il PSG ha vinto il suo 11esimo scudetto. Dopo la partita, ai giocatori sono stati dati due giorni di ferie: così, il portiere è volato in Spagna meridionale. In qualità di fervente credente e infaticabile frequentatore delle processioni andaluse, avrebbe dovuto partecipare a un pellegrinaggio.

Nella sua città d’origine, ha cominciato a giocare a calcio e, dopo la trafila nelle giovanili, è entrato a far parte del Siviglia Atlético nel 2011. Nella seconda squadra del club biancorosso ha militato fino al 2014 ossia fino a quando non è stato convocato dal Siviglia. In questa squadra, è diventato portiere titolare e ha vinto un’Europa League.

Nel 2018, è stato dato in prestito al Fulham. Conclusa l’esperienza inglese, è stato dato ancor auna volta in prestito ma, stavolta, al PSG, club che lo ha riscattato per 6 milioni di euro nel settembre 2020. Sempre con la formula del prestito, nel 2022, è tornato in Spagna per giocare al Maiorca. L’attuale stagione lo vede tornare al PSG in qualità di secondo di Donnarumma.